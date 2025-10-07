Buscan a Tiara, una joven de 17 que se extravió el 1 de octubre

La Policía de San Juan, a través del programa San Juan Te Busca informó que están abocados en dar con el paradero de Tiara Nicole Ortega, una joven de 17 años. La muchacha fue vista por última vez el miércoles 1 de octubre.

La joven es de contextura física pequeña, ojos marrones, tez trigueña, tiene la cara cuadrada, el pelo negro lacio, nariz recta, boca chica y labios delgados, detalló la Policía.

Al momento de extraviarse, Tiara vestía una calza negra, una remera blanca tipo top con mangas celestes, chaqueta gris, zapatillas negras y mochila a cuadros rosa y negra.

La joven cuenta con un tatuaje a la altura del cuello, según mostró la imagen difundida por la familia y la Policía de la Provincia.