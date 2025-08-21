Los vecinos de una tradicional villa de Rawson están alarmados porque desde hace unos días vienen viendo que un hombre deambula por las calles realizando actos inmorales. La gente de la zona teme que este hombre pueda atacar a algún vecino.

La villa que se vio conmocionada por la presencia de este hombre es la Cenobia Bustos, la gente de la zona aseguró que durante la noche han visto a un hombre que exhibe sus genitales y que hasta llegó a masturbarse.

Contaron que este lunes una joven que circulaba por la zona calles Fermín Rodríguez y Aman Rawson vio a este hombre y comenzó a gritarle para que dejara de tocarse en plena calle.

Además, la mujer intentó verle la cara, pero no pudo identificarlo porque camina con una capucha y una cuellera con la que tapa casi todo su rostro. Tras algunos minutos este hombre se alejó del lugar y ya no pudieron dar con él.

Los vecinos temen que vuelva a aparecer y que incluso pueda llegar a atacar a alguna persona, por eso han solicitado mayor presencia policial.