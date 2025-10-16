Un camionero mendocino de 36 años fue detenido en Chile tras ser descubierto con una importante carga de mercadería de contrabando, entre la que se encontraban fuegos artificiales, anabólicos, repuestos automotores y cigarrillos, según informaron medios del país vecino.

El hecho ocurrió cuando personal del Servicio Nacional de Aduanas detectó irregularidades en un contenedor que el conductor transportaba hacia territorio chileno. Mediante un escáner de inspección, los agentes aduaneros visualizaron objetos que no coincidían con la declaración original de la carga.

De acuerdo al portal Los Andes Online, al abrir el contenedor se encontraron 27 cajas de fuegos artificiales, 99 cartones de cigarrillos, 188 cajas de anabólicos y una gran cantidad de repuestos de Fiat 600, todo valuado en 7.602.431 pesos chilenos.

El conductor, identificado con las iniciales D. G. M., aseguró no tener conocimiento del contenido oculto, pero igualmente fue detenido por orden del fiscal de flagrancia de turno, quien dispuso su traslado al Juzgado de Garantías de Los Andes.

Durante la audiencia, el fiscal Rodolfo Robles Moro lo imputó por los delitos de contrabando e infracción a la Ley de Control de Armas, debido a la presencia de material pirotécnico en la carga. La jueza Valeria Crosa Chiappe determinó que el hombre deberá permanecer en Chile durante los cuatro meses que dure la investigación y presentarse semanalmente ante Carabineros.

El caso generó gran repercusión por la variedad y el volumen de los productos incautados, así como por el uso de un sofisticado sistema de ocultamiento que permitió detectar la maniobra gracias al equipamiento tecnológico de la Aduana chilena.

Mientras tanto, las autoridades investigan el origen y destino de la carga para determinar si el camionero actuó solo o si forma parte de una red de contrabando transnacional.