Un fuerte altercado de tránsito terminó con un disparo al aire en plena Capital, lo que encendió la alarma entre los vecinos de la zona. Según confirmó el fiscal Alejandro Mattar, el hecho se produjo luego de una discusión entre un motociclista —que trabaja como delivery— y el conductor de un automóvil que resultó ser un policía de civil en uso de licencia.

De acuerdo con la investigación preliminar, el cruce comenzó en la vía pública y derivó en una persecución de algunos metros, hasta que el conductor del auto logró encerrar al motociclista en la esquina de Scalabrini Ortiz y Circunvalación. En ese momento, el repartidor habría sacado un arma blanca, la cual fue secuestrada por las autoridades.

Ante esta situación, el policía extrajo su arma reglamentaria y efectuó un disparo al aire, que por fortuna no hirió a nadie. En el lugar, personal de Policía Científica encontró la vaina servida y realizó las pericias correspondientes.

Tanto el conductor del automóvil como el motociclista fueron aprehendidos de inmediato, y se les secuestraron las armas involucradas. Además, el policía deberá someterse a un análisis químico para confirmar si fue él quien efectuó el disparo, mediante la detección de rastros de pólvora en sus manos.

Por orden de la Justicia, se solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para establecer con precisión cómo se originó y se desarrolló el conflicto. Personal de Criminalística también trabajó en el lugar para recabar pruebas y testimonios que permitan esclarecer el hecho.