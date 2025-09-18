La Brigada de Investigaciones Norte, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, logró la detención de Varela tras una investigación iniciada en agosto de este año. Los agentes lograron determinar su paradero y obtener un mandato judicial para su captura.

Con apoyo del Primer Juzgado de Ejecución Penal, los investigadores arrestaron a Varela en una vivienda del Barrio 19 de Noviembre, en el Departamento Chimbas.

Varela, con un extenso prontuario, cometió varios delitos contra la propiedad. Tras su detención, quedó alojado en los calabozos de la División Delitos y posteriormente cumplirá su condena en el Servicio Penitenciario Provincial.