Una situación inesperada se registró en San Juan, precisamente en el departamento Jáchal, recientemente. Se trata de que un conocido delincuente fue detenido luego de que intentara robarse un inodoro.

El protagonista de este hecho es Alberto Gastón Poblete Guerra, un sanjuanino que cuenta con un amplio prontuario. El mismo fue entrevistado por efectivos policiales cuando circulaba en bicicleta, ya que estaba trasladando varios elementos.

El hombre cargaba con una parrilla, un canasto y un inodoro. Al ser consultado sobre la procedencia de estos elementos, no pudo justificar por qué tenía en su poder el último de los mencionados por lo que fue detenido.

Minutos después los uniformados recibieron un llamado que alertaba sobre el robo de un inodoro en una vivienda situada en calles Obispo Zapata y San Juan. Finalmente Poblete Guerra quedó a disposición de Flagrancia, a la espera de su audiencia de formalización.