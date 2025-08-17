Un joven prófugo del Servicio Penitenciario Provincial fue capturado el sábado. Según informó la Policía, se trata de un muchacho de 23 años que era intensamente buscado tras ausentarse del Penal desde octubre de 2024.

El informe policial detalló que personal de la Comisaría 6º capturó a Alexander Jair Veragua Montaña. La detención se produjo en el interior del Barrio La Estación, a la altura de la manzana 24.

El prófugo de la Justicia tenía pedido de captura por una causa de robo. Veragua Montaña había evadido una salida transitoria del Servicio Penitenciario Provincial que le fue otorgada el 3 de octubre. Al no regresar de este beneficio, se convirtió en prófugo, y desde la fecha hasta el pasado sábado 16 de agosto fue intensamente buscado, según detalló la fuente policial.

Otro prófugo capturado en Rawson

En las últimas horas las autoridades lograron recapturar a un sujeto que estaba prófugo del Penal de Chimbas. El mismo tenía pedido de captura y finalmente fue aprehendido en el interior del departamento Rawson.

Se trata de un sujeto de apellido Galleguillo, el cual había recibido el beneficio de salidas transitorias del Servicio Penitenciario Provincial. En la cárcel él estaba cumpliendo una condena por cometer el delito de Homicidio.

En ese contexto salió de la unidad carcelaria una última vez, pero decidió no regresar por lo que las autoridades ordenaron su captura. Los especialistas comenzaron a rastrearlo, hasta encontrarlo en el municipio rawsino.

Finalmente fue personal de la Unidad de Apoyo Investigativo quien lo encontró en un domicilio del barrio Franklin Rawson. Los agentes realizaron un allanamiento y lo recapturaron para luego volver a recluirlo en el Penal.