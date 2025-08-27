La Policía local detuvo a Matías Ezequiel Amaya, prófugo desde 2020 por el homicidio de Juan Jorge Brizuela, tras una denuncia anónima por violencia de género en el Loteo Unión, Caucete. La Brigada de Investigaciones de la Comisaría 9ª, junto con la jueza de Paz Luciana Salva, se presentó en el domicilio correspondiente para una orden de exclusión del agresor del hogar, pero se encontraron con Amaya, quien al principio se negó a identificarse correctamente.

Una vez trasladado a la dependencia policial, se confirmó que quien estaba detenido era justamente el hombre más buscado por el crimen ocurrido en noviembre de 2020. Desde entonces, Amaya aparecía en el expediente como uno de los principales imputados, con pedido de captura vigente, mientras que otras personas ya habían sido condenadas con penas de prisión perpetua por el mismo caso.

El homicidio de Brizuela había conmocionado a la comunidad dado que se trató de un robo con planificación: supuestamente, dos mujeres se presentaron como potenciales inquilinas para distraer a la víctima, mientras los demás implicados —incluido Amaya— cometían el delito. Este hallazgo subraya cómo una investigación por violencia doméstica, iniciada de rutina, pudo conducir al esclarecimiento y cierre de un caso que llevaba casi cinco años sin resolución completa.

La aprehensión de Amaya pone fin a años de fuga y activa nuevamente el expediente por el homicidio de Brizuela. Ahora el acusado quedó a disposición de la Justicia, y su captura abrirá el camino para interrogatorios, nuevos testimonios y, posiblemente, un juicio que permita cerrar el capítulo en torno a un crimen que, desde 2020, había quedado sin uno de sus principales responsables.