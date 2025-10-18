Un joven hombre que era intensamente buscado por la Justicia fue capturado en horas de la noche de este viernes en el Barrio Cruce de los Andes de Pocito, por efectivos policiales que realizaban tareas de prevención y seguridad en la zona, informó la Policía.

El detenido fue identificado como Sebastián Brian Muñoz, de 23 años. Al ser interceptado por el personal policial, se constató que sobre él pesaba un pedido de captura vigente por robo, una orden dispuesta por el Juzgado de Ejecución Penal.

Tras la aprehensión, Muñoz fue trasladado de inmediato a la Comisaría 7ª, donde quedó a disposición de la Justicia.

Según la información policial, el individuo no solo fue vinculado a la causa por robo que motivó su búsqueda, sino que también se le abrió un expediente contravencional por infringir varios artículos del Código de Faltas. La rápida intervención del personal policial durante su patrullaje permitió sacar de circulación a este prófugo.

El crimen

Pasadas las 20:30 de este viernes asesinaron a balazos a un hombre en Chimbas. De acuerdo a las primeras informaciones, este crimen ocurrió en el interior de la Villa San Patricio, que se ubica cerca de Benavidez y Maradona.

Según indicaron testigos a las fuentes judiciales, el atacante habría llegado en moto para interceptar a su víctima, un joven que estaba circulando por la zona de calle Formosa, entre América y Colón.

De acuerdo a las primeras versiones, los dos hombres comenzaron a discutir, hasta que el motociclista sacó un arma de entre sus ropas y comenzó a disparar. Fueron al menos dos disparos, uno de los tiros impactó de lleno contra la pierna de la víctima y el otro ingreso en una zona vital y el joven terminó falleciendo.

El motociclista que mató a este hombre huyó de inmediato, por lo que las autoridades ya comenzaron un operativo cerrojo para lograr detenerlo.