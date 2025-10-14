Carnicería del horror: desmantelaron un matadero clandestino en Rawson

Un grave caso de fraude alimentario y riesgo sanitario sacudió a Rawson este martes, tras un allanamiento policial que destapó una carnicería clandestina donde se faenaba y comercializaba carne de caballo haciéndola pasar por vacuna. La operación dejó al descubierto un foco de extrema insalubridad en plena zona urbana, según informó Tiempo de San Juan.

El descubrimiento se realizó cerca de las 8:20 en una vivienda de la calle Vicente Más 285 Sur. Una investigación previa, llevada a cabo por la brigada de la División UFI Genérica, a cargo del subcomisario Miguel Gómez, y la Comisaría 24ª, había confirmado la venta ilegal.

Condiciones deplorables

El sitio, que operaba sin ninguna habilitación municipal ni control bromatológico, presentaba condiciones espantosas. El personal policial y el ayudante fiscal Usin encontraron un panorama de suciedad extrema: utensilios cubiertos de óxido, abundante sangre esparcida por el suelo, restos de carne putrefactos y un olor nauseabundo que evidenciaba la total falta de higiene en la manipulación de alimentos.

Durante el operativo, se detuvo al propietario del inmueble, identificado como Vargas, un hombre de 62 años. En el lugar, los investigadores incautaron restos de un caballo recién faenado, además de diversos cortes de carne distribuidos sin refrigeración adecuada en baldes, mesadas y un viejo freezer.

El veterinario Gustavo Aragón, del Ministerio de Medio Ambiente, confirmó en el lugar que el material secuestrado (costillares, patas, piernas y otros cortes) correspondía efectivamente a carne equina. También se confiscaron los cuchillos de faena, una balanza de mano y el freezer, pruebas claras de la producción y comercialización clandestina.

Destino de la carne

Tanto el detenido como el material incautado fueron trasladados a la Comisaría 24ª, quedando Vargas a disposición de la fiscal Daniela Pringles, de la UFI Genérica.

Este procedimiento pone en evidencia una grave amenaza para la salud pública debido a la manipulación indebida de alimentos en condiciones insalubres. La carne secuestrada será sometida a las pericias correspondientes y posteriormente derivada al Parque Faunístico de San Juan para ser utilizada como alimento para los animales, garantizando que no llegue al consumo humano. Las autoridades no descartan que existan otros eslabones en este circuito ilegal de faena clandestina.