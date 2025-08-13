La Brigada de Investigaciones Este recuperó una bicicleta que había sido robada la noche del pasado 12 de agosto a la familia García, residente del barrio Enoe Mendoza, según informaron fuentes policiales.

Tras una intensa búsqueda, el personal policial halló el rodado, una bicicleta mountain bike rodado 29, marca Top Mega, oculta entre la maleza en un descampado ubicado detrás del barrio Ruta 20.

Por directivas del Ayudante Fiscal Sánchez de la UFI, la bicicleta fue reconocida y entregada a sus dueños. La policía continúa con las investigaciones para identificar y detener al autor del robo.

Un policía atropelló a una estudiante de 14

La mañana del martes 12 de agosto se vio sacudida en Rawson por un grave siniestro vial que dejó a una estudiante de 14 años internada en estado delicado. El hecho ocurrió pasadas las 7, sobre la avenida España, cuando la adolescente descendió de un colectivo y se dirigía hacia la Escuela EPET N° 3.

En ese momento, fue impactada por una motocicleta Rowser 200 cc conducida por Kevin Vera, un policía de 30 años que presta servicio en el Cisem 911. La violencia del choque provocó que la menor sufriera fracturas en la clavícula y el húmero, además de una rotura de bazo, lo que obligó a una cirugía de urgencia en el hospital Rawson. Su madre la acompañó durante el traslado realizado por una ambulancia.

El conductor de la moto también cayó al asfalto y presentó politraumatismos y escoriaciones, aunque de menor gravedad. En su declaración preliminar, afirmó que la estudiante habría cruzado delante del colectivo del que acababa de bajar, impidiéndole advertir su presencia y frenar a tiempo.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 6ª, con la supervisión de la UFI Delitos Especiales, quienes realizaron peritajes y tomaron testimonios para determinar la mecánica del siniestro y establecer responsabilidades.