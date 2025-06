Caucete: perdió el control del colectivo y terminó en la banquina

En la siesta de este viernes un colectivo de larga distancia terminó en la banquina en Caucete. La unidad perteneciente a la empresa Andesmar era manejada por un chofer que perdió el control del vehículo, que despistó y quedó a un costado de la Ruta 20, según informó el periodista del departamento Ariel Rodríguez.

El siniestro vial se produjo en el tramo de Ruta 20 a la altura de calle Divisoria pasadas las 15. Si bien hubo testigos del hecho, estos no pudieron dar precisiones de cómo despistó el vehículo. Lo cierto, es que afortunadamente el colectivo no trasladaba pasajeros, y el hecho no dejó heridos.

En el video aportado por el periodista caucetero, se ve como personal de Vialidad Provincial colocó conos para realizar con tranquilidad el trabajo. Una máquina trabajaba intentando ayudar a salir al colectivo de la vera del camino.

Vuelco en Valle Fértil

Un violento accidente de tránsito se registró este mediodía en el departamento Valle Fértil, cuando un camión volcó en inmediaciones de la localidad de Chucuma. Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 12:37 sobre Ruta 510, a aproximadamente un kilómetro del pueblo.

De acuerdo a los primeros datos aportados por efectivos de la Comisaría 12ª, por razones que aún se investigan, el conductor del camión perdió el control del vehículo, lo que provocó el vuelco. Tras el impacto, el chofer quedó atrapado dentro de la cabina y se encontraría herido.

En el lugar trabajan intensamente personal policial bajo la coordinación del oficial ayudante Juan García, junto a Bomberos y equipos de Emergencias Médicas, quienes intentan rescatar al conductor y brindarle la atención necesaria.

Se aguarda un parte oficial para conocer el estado de salud del transportista y mayores detalles sobre las causas del accidente.