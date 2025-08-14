La madrugada del 14 de agosto, alrededor de las 00:45, la Comisaría 36° de Rawson se convirtió en el escenario de un momento desesperante que, gracias a la rápida acción policial, terminó con un final esperanzador.

Un hombre identificado como Jonathan Pérez llegó a la dependencia visiblemente alterada, cargando en sus brazos a su hijo Dante, de apenas un mes de vida, quien presentaba claros signos de ahogamiento con leche materna.

Ante la urgencia, la agente Luana Sarmiento tomó al bebé y comenzó de inmediato a realizarle maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Su capacitación y reacción inmediata fueron determinantes para que el pequeño recuperara la respiración y se estabilizara, mientras aguardaban la llegada de la ambulancia.

Minutos después, personal médico trasladó al bebé para recibir atención especializada. La madre del menor llegó al lugar y expresó su agradecimiento al personal policial, informando que su hijo quedó internado en el CIMyN para controles y observación.

Gracias al accionar de la agente Sarmiento, lo que pudo ser una tragedia se transformó en un acto de heroísmo y vocación de servicio.