Caucete: recuperaron una moto que había sido robada en 2022

La labor de la Dirección D-7 de la Policía Caminera resultó clave para desarticular un caso de hurto de vehículos en Caucete este viernes. Durante un control de rutina, los agentes secuestraron una motocicleta que, además de tener el motor adulterado, contaba con una cédula falsa y un pedido de secuestro vigente desde 2022.

El operativo se llevó a cabo en la intersección de las calles Belgrano y Mendoza. Allí, los efectivos policiales detuvieron la marcha de una motocicleta conducida por un menor de edad. Al solicitar la documentación del vehículo, el joven presentó una cédula con el dominio 561IZQ.

Sin embargo, la cédula presentó inconsistencias. Ante la sospecha de que era apócrifa por la falta de medidas de seguridad, los oficiales procedieron a una inspección más detallada de la moto. Fue entonces cuando descubrieron que los números del motor habían sido adulterados.

La Unidad Coordinadora de la Policía confirmó la gravedad del hallazgo: la motocicleta tenía un pedido de secuestro activo por hurto, con fecha de registro en el año 2022.

El caso ha quedado en manos de Jorge Rodríguez, del 2° Juzgado de Menores, quien continuará con la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes. Este procedimiento subraya la importancia de los controles viales para combatir el delito y recuperar vehículos robados en la región.