En la mañana del miércoles en Caucete se produjo un siniestro que dejó mucho susto entre los presentes. Cerca del mediodía, en un tramo de Ruta 270, un árbol cayó sobre un auto en el que viajaban dos personas que terminaron hospitalizadas, según informó Infocaucete.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:45 horas sobre la ruta, en el tramo comprendido entre calle Oviedo y Paso de los Andes. Los conductores que transitaban por la zona contaron que el vehículo quedó atrapado bajo el peso del árbol, provocando que sus dos ocupantes resultaran con heridas de distinta consideración.

Personal de la Comisaría 37º llegó al lugar junto a personal de emergencias médicas, quienes trabajaron para asistir y liberar a las víctimas. Posteriormente, ambos heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital César Aguilar, donde quedaron en observación.

El tránsito en la zona se vio interrumpido durante varios minutos hasta que personal de Vialidad y Bomberos lograron despejar la calzada. Las primeras hipótesis señalan que el árbol, de gran porte, habría cedido debido a su estado deteriorado y a las condiciones climáticas recientes, aunque no se descarta otra causa.

Rescataron a una mujer no vidente

Un dramático episodio se vivió en la tarde del jueves en Villa Las Talas, Caucete, cuando efectivos de la División Rural de la Policía de San Juan rescataron a una mujer no vidente de una vivienda que se incendiaba.

El Crio. Gral. Mario Domínguez, jefe de la División Rural, contó en Jorge por la Mañana, que todo ocurrió mientras patrullaban la zona. “Nos encontramos con un hombre en la calle que pedía auxilio. Nos gritaba que sacáramos a su madre porque la casa se quemaba”, explicó en diálogo con la prensa.

Al llegar a la vivienda, los efectivos advirtieron que el humo y las llamas avanzaban con rapidez. “Uno de los familiares me manifestó que su mamá estaba en la pieza. Cuando ingresamos no se veía nada por el humo y lo único que escuchábamos era un quejido”, relató Domínguez.

Según detalló, la situación demandaba una acción inmediata. “Ingresamos rápido. El hombre que estaba conmigo logró tomarla y yo la ayudé a salir por la ventana. Se la pasamos a otras personas que estaban afuera y después saqué también al familiar, que había inhalado mucho humo”, sostuvo.

El comisario recordó que recién afuera tomó conciencia de la condición de la víctima: “Ahí me doy cuenta de que la señora era no vidente y que además tenía una dificultad motriz, no movía ni piernas ni brazos. Tenía parte del pelo quemado”.

Sobre los riesgos del rescate, Domínguez reconoció: “Uno siempre piensa en que puede perder la vida, pero acá eran cuestiones de segundos. No había tiempo de esperar, había que actuar”.

Consultado sobre la técnica utilizada para resistir la intoxicación, explicó: “Lo que hice fue tomar aire e ingresar rápido. No estaba tan lejos de la cama y eso ayudó a poder sacarla”.

La mujer fue trasladada de urgencia y, según informó el comisario, ya se encuentra fuera de peligro. “Anoche mismo mandé al personal a verificar su estado y me confirmaron que estaba de alta. De todos modos, hoy pasaré por su casa para ver si necesitan algo más, porque las pérdidas fueron bastante importantes”, señaló.

Finalmente, Domínguez destacó el trabajo del equipo y la capacitación constante. “Nos preparamos para estas situaciones con cursos dictados incluso por Bomberos. Eso nos permite actuar rápido hasta que lleguen los especialistas”, concluyó.