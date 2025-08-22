Cayeron “El Mono” y “El Gringo” por robar desde un arma hasta un auto

En las últimas horas, en distintos puntos de la provincia de San Juan se llevaron a cabo un total de cinco allanamientos simultáneos. En los mismos se logró la captura de dos delincuentes vinculados a múltiples robos.

Según informaron desde la Policía de San Juan, estos procedimientos se realizaron en el interior del barrio Valle Grande y del barrio Las Pampas. Allí ingresó personal de la Brigada de Investigaciones Sur a un total de cinco domicilios.

En estas viviendas fueron detenidos dos sujetos conocidos en el ambiente delictivo como “El Mono” y “El Gringo”. Ambos están relacionados con decenas de ilícitos en los que robaron objetos de valor de todo tipo.

Por ejemplo, en estos allanamientos los uniformados secuestraron vajilla, bicicletas, un arma de utilería, televisores, electrodomésticos, teléfonos celulares, una tablet y hasta un automóvil modelo Ford Fiesta. Todos estos elementos secuestrados están a la espera de ser reconocidos por parte de sus propietarios.