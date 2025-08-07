Desbarataron una parte de la banda de los falsos policías que irrumpieron en una casa en Concepción y la desmantelaron. Este miércoles, en un allanamiento, cayeron dos sujetos que integraban esta organización delictiva, uno de ellos cuenta con un frondoso prontuario delictivo, según informó la Policía.

El gran robo se produjo el 29 de julio, cuando tres delincuentes ingresaron a una casa en Concepción, vestidos de efectivos de la Policía de San Juan. A punta de pistola, los ladrones lograron hacerse de un botín compuesto de $800.000, una notebook.

Quien estuvo a cargo de la búsqueda de estos delincuentes fue la Brigada de Investigaciones Norte, que lograron individualizar a los autores del robo gracias al seguimiento de cámaras privadas en las inmediaciones del lugar del hecho. De esta manera, la fiscal Claudia Sálica de la UFI Delitos contra la Propiedad pidió a la jueza interviniente, Mabel Moya, que dictara la orden de allanamiento.

Como la investigación logró determinar que los delincuentes utilizaron un Ford Fiesta Kinectis para trasladarse y que un hombre de apellido Tobares estuvo al volante. Este fue el primero de los detenidos.

Además, identificaron a Días Castañeda de 38 años, quien es oriundo de Rawson y cuenta con antecedentes por robo a mano armada y con beneficio de salidas transitorias y a su primo, Rodríguez Díaz, también con una larga lista de antecedentes.

Días Castañeda fue aprendido y quedó alojado en la guardia de División Delitos-Central de Policía, quedando a disposición de la Unidad Fiscal. El otro delincuente continúa prófugo, según informó la Policía.