La rápida intervención de la Policía resultó en la aprehensión de dos jóvenes sujetos que intentaron perpetrar un robo con arma blanca en el barrio Villa Don Arturo, en Santa Lucía. Los acusados, identificados como Matías Luciano Turcuman Ponce y Fabricio Martín Rodríguez, fueron detenidos por efectivos de la Unidad Operativa Barrio Balcarce y el Destacamento Alto de Sierra, informó la Policía.

El hecho se desencadenó cuando un motociclista fue interceptado por los agresores, quienes lo amenazaron con una navaja para intentar sustraerle su celular. Además del intento de robo, los delincuentes le provocaron daños en la mica trasera de su motocicleta.

Tras recibir la alerta, los agentes lograron ubicar y aprehender a los acusados en la calle Balcarce, a la altura de la numeración 85 norte, en Santa Lucía. Durante la detención, la Policía secuestró la navaja que habría sido utilizada para intimidar a la víctima.

El caso fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Flagrancia, que iniciará el procedimiento judicial correspondiente contra Turcuman Ponce y Rodríguez por el delito de intento de robo calificado.