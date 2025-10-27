Cayeron dos sujetos en la Terminal de Jáchal con cocaína en la boca

Lo que comenzó como una simple intervención por alteración del orden público en la Terminal de Ómnibus de Jáchal culminó con el secuestro de drogas y la detención de dos sujetos, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal, según informó el medio local Actualidad Jachallera.

El episodio se produjo cuando personal de Gendarmería Nacional y de la Policía de San Juan fueron alertados sobre dos hombres que se encontraban discutiendo y generando disturbios, causando molestias a los pasajeros que circulaban por el lugar.

Al interceptar a los sujetos, los efectivos notaron una actitud sospechosa en uno de ellos. Al realizar una requisa, encontraron que el hombre escondía varios envoltorios de cocaína en el interior de su boca.

La sorpresa no terminó allí. Tras la detención, se procedió a revisar el vehículo en el que se trasladaban los individuos, hallando en su interior más estupefacientes. En total, se decomisaron 28 paquetitos que contenían la sustancia, totalizando un peso de 11 gramos de cocaína.

Los sujetos fueron identificados como Vergara, quien además posee un extenso prontuario con antecedentes penales, y Campillay.

Tanto Campillay como Vergara fueron detenidos en el acto y quedaron junto a la droga decomisada a disposición de la Justicia Federal, investigados bajo el cargo de presunta comercialización de estupefacientes. El operativo conjunto de las fuerzas de seguridad logró desarticular una pequeña maniobra de microtráfico que operaba en la zona.