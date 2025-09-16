En el marco de una serie de operativos para reforzar la seguridad en Caucete, efectivos de la Brigada de Investigaciones Este D-5 lograron detener a un sujeto conocido en el ambiente delictivo como “El Bebe Guzmán”, quien era intensamente buscado por la Justicia.

La captura se concretó este lunes en la zona comercial del departamento, mientras los policías realizaban tareas investigativas. Guzmán tenía una orden de detención vigente por un hecho de daño agravado cometido en 2024, precisaron fuentes policiales.

Una vez verificada su identidad y antecedentes, los uniformados procedieron a su aprehensión y lo trasladaron a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición del juez interviniente.

Desde la fuerza destacaron que este operativo forma parte de las acciones que lleva adelante la Brigada de Investigaciones para combatir los delitos en Caucete y zonas aledañas, en coordinación con la Justicia provincial.