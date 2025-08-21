En las últimas horas en el departamento Rivadavia se produjo una importante detención. Se trata de un sujeto apodado como “El Chula”, el cual tiene múltiples antecedentes penales por colarse en viviendas para robar.

El operativo policial en cuestión se dio en el interior del barrio Sierras de Marquesado, durante el pasado miércoles 20 de agosto. Allí las autoridades atraparon a Gastón Enrique “Chula” Luján, quien tenía pedido de captura.

En ese momento el malviviente estaba circulando por esta zona del municipio rivadaviense a bordo de una moto. Al detectarlo trataron de detenerlo de forma inmediata, pero Luján intentó darse a la fuga. Sin embargo en cuestión de minutos lo encerraron y lo aprehendieron.

De esta manera, después de que 6 allanamientos dieran resultado negativo, finalmente “Chula” terminó tras las rejas y a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad.