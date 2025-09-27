Un joven con amplio prontuario por delitos contra la propiedad fue detenido como sospechoso de haber participado en dos robos a mano armada a choferes de taxis, ocurridos en días consecutivos en el conflictivo barrio Noroeste de Santa Lucía. Así lo confirmaron fuentes policiales.

El detenido fue identificado como Samuel Amir Muñoz Flores, conocido como “Tano” o “Samuelito”. Su arresto estuvo a cargo de efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este, bajo la conducción del comisario Fernando Olivera, y con directivas de la fiscal coordinadora de la UFI de Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica.

Muñoz Flores se convirtió en el principal sospechoso luego de que los choferes de la empresa Remis Oeste denunciaran haber sido víctimas de dos asaltos a manos de dos sujetos en viajes con destino final al barrio Noroeste, los días 23 y 24 de septiembre.

Durante los allanamientos realizados en el marco de la investigación, los uniformados secuestraron siete teléfonos celulares —que se presume serían robados— y la ropa presuntamente utilizada por el sospechoso para cometer los hechos, entre ella un buzo negro con capucha.

Las fuentes indicaron que, si bien se realizaron tareas para dar con el presunto cómplice de Muñoz Flores, hasta el momento no lograron ubicarlo.