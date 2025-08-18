En las últimas horas, efectivos policiales concretaron la detención de un sujeto muy conocido en el ambiente delictivo de San Juan. Se trata de un hombre apodado “El Tony”, quien lleva más de 14 años cometiendo delitos en la provincia.

Todo comenzó cuando Oscar Oviedo, el nombre que figura en su DNI, le robó un celular a una mujer en Chimbas. La víctima caminaba por el barrio San Francisco cuando este malviviente le arrebató su Samsung J2 para luego intentar darse a la fuga.

La afectada dio aviso a las autoridades, provocando que se involucraran uniformados del Comando Radioeléctrico Norte. Así fue como se formó una persecución, ya que “El Tony” comenzó a correr por los fondos de las viviendas de la Manzana E.

Todo terminó con su detención dentro de una vivienda, teniendo todavía el smartphone en su poder. Cabe destacar que Oviedo tiene 29 años de edad y lleva desde sus 15 años siendo aprehendido por las autoridades. En estos 14 años, ya que su primer ingreso a una comisaría fue en 2011, ha cometido decenas de delitos, la gran mayoría robos y hurtos.