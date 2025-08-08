Un joven de 18 años fue detenido por los pesquisas y en su poder se incautó una ametralladora. Se investiga si el sujeto es un motoquero que, a finales de julio, habría participado en la agresión a disparos perpetrada contra el frente de una vivienda. El operativo se concretó en el Sur de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron que el sospechoso, de 18 años, resultó apresado como saldo de un allanamiento realizado en una finca situada en Alberti al 8500, casi en el cruce con Pigüé, en las cercanías del denominado barrio Caribe.

Según agregaron los informantes, las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la comisaría 12ª del distrito, secundados por miembros de otras seccionales y del Grupo de Apoyo Departamental (G.A.D.), y en base a las directivas impartidas por el doctor Alejandro Pellegrinelli, fiscal de la Unidad Funcional N° 5 de los tribunales de la jurisdicción.

Trascendió que, al requisar el inmueble, los investigadores lograron secuestrar una ametralladora semiautomática 22 largo con numeración limada, diversas autopartes y una motocicleta que le había sido robada, horas antes, a una mujer, de 30 años, en la esquina de avenida Colón y Carrillo, en el barrio San Jorge.

A su vez, se llevó adelante otra requisa en un domicilio ubicado en calle Guillermo Bayley al 2400, en las proximidades de la intersección con Falucho.

Consta en el expediente que las diligencias comenzaron a raíz de una denuncia radicada por una muchacha, de 21 años, quien sostuvo que, el 31 de julio, dos motoqueros atacaron a disparos el frente de su vivienda, instalada en Rivadavia al 9900, en el cruce con Guayana.

Autoridades de la Estación de Policía Departamental de Mar del Plata se encargaron de supervisar los diferentes procedimientos.

En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada “Abuso de armas, tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento”. Al sospechoso lo alojaron en la Unidad Penitenciaria N° 44, en la localidad de Batán.