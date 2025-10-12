Una mujer identificada como Nely Soto, de 33 años y de nacionalidad boliviana, fue detenida en San Juan luego de que se descubriera que había ingerido 99 cápsulas con cocaína, con un peso total de 1,141 kilos. La detención se concretó el 8 de octubre en un control de Caucete, durante un operativo de la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico de Mendoza, en el marco de una investigación por tráfico de estupefacientes.

Soto viajaba en un tour de compras con destino a Bolivia, junto a otra mujer identificada como Janet Mamani, de 19 años, quien también fue arrestada. Según informaron fuentes del caso, Mamani sería la encargada de comprar, distribuir y comercializar drogas en la provincia de Mendoza, particularmente en la zona del Valle de Uco.

Tras ser detenidas, ambas fueron trasladadas al Hospital Rawson, donde se comprobó que Soto tenía cápsulas en su interior. Durante 72 horas, la mujer permaneció internada hasta expulsar la totalidad del material ingerido. En total, se contabilizaron 99 cápsulas de cocaína que habían sido consumidas tres días antes del procedimiento.

En los allanamientos posteriores, realizados tanto en el Penal de Chimbas —donde se encuentra detenido el padre de Soto por una causa similar— como en distintos domicilios del Valle de Uco, se secuestraron $1.600.000, 100 dólares, 220 bolivianos, cuatro celulares y comprobantes de transferencias.

La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal Mendoza, Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, con intervención del juez federal Daniel Rodríguez Infante. Las autoridades indicaron que la pesquisa continúa para determinar la red completa de tráfico y el destino final de la droga.