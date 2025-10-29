Cayó la joven Gilda por tenencia ilegítima de arma de fuego

Una mujer identificada como Gilda Adriana Morán, de 26 años, fue detenida este miércoles por la Policía en el marco de una investigación por tenencia ilegal de arma de fuego.

El operativo tuvo lugar en el Barrio Pie de Palo, en Caucete, donde efectivos policiales llevaron a cabo un allanamiento en el domicilio de la acusada.

Según el informe oficial, durante la requisa se logró secuestrar un revólver de color plateado y un total de 36 cartuchos sin percutar.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Flagrancia, a cargo de Mauricio Flores, quien dispuso la aplicación del procedimiento especial de Flagrancia para la causa.

Personal de la Policía Científica realizó las pericias correspondientes y procedió al secuestro formal del arma y la munición.

La detenida, Gilda Adriana Morán, fue trasladada y alojada en la Comisaría 37°, donde quedó a disposición de la justicia. La joven se encuentra vinculada a un legajo judicial caratulado como "Tenencia Ilegítima de Arma de Fuego".