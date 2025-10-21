Sobre el final de la semana pasada, se llevó a cabo un importante operativo antidrogas en San Juan. Esta vez el procedimiento se enfocó en el departamento Pocito, donde detuvieron a la presunta encargada de un kiosco narco.

Se trata de una mujer llamada Lourdes Macarena Domínguez, quien aparentemente era quien manejaba el punto de venta de cocaína más activo del citado municipio. Ella fue aprehendida cuando personal de Gendarmería Nacional y de la Policía de San Juan ingresaron a su casa del barrio Huarpe.

Durante el allanamiento los uniformados encontraron casi 100 dosis de cocaína. Se trataba de un total de 97 envoltorios que representaban 42,6 gramos de la sustancia ilícita. Por otro lado también encontraron elementos propios del fraccionamiento de droga para su posterior venta, como balanzas de precisión.

Sumado a esto también se secuestraron tres celulares y $264.000 en efectivo. De esta forma todo terminó con Domínguez siendo privada de su libertad en el Penal de Chimbas. La investigación la siguen realizando los especialistas del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Federal de San Juan.