Cayó parte de la banda del “Delfín” con un ladrillo de cocaína y un arma

Un golpe al narcotráfico se llevó a cabo en San Juan, donde efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) incautaron un ladrillo de un kilo de cocaína de máxima pureza con la particular marca de un delfín. El operativo en Chimbas dejó a una pareja detenida, a quienes además le secuestraron un arma, según informaron desde la fuerza federal.

La intervención, a cargo del personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Juan, se desencadenó en la calle Centenario, en el barrio "El Chañar", cuando los agentes detectaron un "cauteloso pase de manos" entre un hombre y una mujer. Al acercarse a la pareja, ambos mostraron un notable nerviosismo.

Tras la identificación, los efectivos realizaron un palpado y descubrieron que la mujer portaba una pistola calibre 9 mm con cinco cartuchos en la cintura. Ante la sospecha, consultaron con la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo de la Mariana Cecilia Gauto Baloc, quien autorizó una requisa personal más exhaustiva. Fue entonces cuando los agentes encontraron entre sus prendas un envoltorio compacto en forma de ladrillo, que contenía un kilogramo de clorhidrato de cocaína.

Según la información policial, el ladrillo de droga llevaba la marca del "Delfín", una identificación común en el mercado del narcotráfico para señalar la procedencia o la calidad de la sustancia.

Los imputados, un hombre y una mujer de 35 años quedaron a disposición del magistrado interviniente, acusados de infracción a la Ley Nacional de Drogas. Debido a que la mujer tiene hijos menores a su cargo, uno de ellos con discapacidad, la Justicia le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria inmediata, mientras que el hombre fue notificado de la causa, detallaron desde la fuerza federal.