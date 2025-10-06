En horas de la tarde del pasado sábado 4 de octubre, dos facciones de la barra de San Martín protagonizaron un salvaje enfrentamiento. Desde ese momento varios sujetos fueron declarados prófugos y comenzaron a ser rastreados. Recientemente las autoridades capturaron a uno de ellos que, a pesar de estar con pedido de captura, fue a presenciar un evento de doma.

Se trata de Facundo Ezequiel Asís, quien era buscado por las autoridades luego de ser parte del conflicto entre barras. Si bien en un principio él había sido identificado, las autoridades esperaban para detenerlo durante el San Martín - Instituto. Sin embargo, esto no ocurrió.

Ante esta negativa los especialistas siguieron rastreándolo, hasta que pudieron ubicarlo en el departamento Santa Lucía. Sin importarle tener un pedido de captura contra su persona, el sujeto había ido a presenciar un evento de doma y folklore.

Efectivos policiales se presentaron en dicha celebración y finalmente lo detuvieron. Sumado a esto, también secuestraron un Volkswagen Bora de color gris el cual estaría vinculado a otros hechos ocurridos durante las últimas semanas.