Un hombre identificado como Diego Armando Montiveros, de 40 años, fue detenido en la Unidad Operativa Dos Acequias tras ser sorprendido mientras intentaba perpetrar un robo en una propiedad privada, informó la Policía.

El hecho ocurrió en una finca ubicada sobre la calle Rodríguez S/N, en el departamento San Martín.

Según la denuncia, dos hombres que se encontraban en la propiedad alertaron a la policía tras hallar al sospechoso en pleno acto. Montiveros estaba forcejeando la reja de la ventana trasera del inmueble con la aparente intención de ingresar.

Al ser confrontado, el intento de robo escaló a la violencia: el detenido reaccionó intentando agredir a los denunciantes con un objeto de hierro y, además, causó daños al derribar una pared perimetral de madera de la finca.

Efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar y lograron aprehender a Montiveros.

El caso quedó bajo la intervención de la UFI Flagrancia, a cargo del Ayudante Fiscal Emiliano Usín, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. El detenido fue puesto inmediatamente a disposición de la justicia para enfrentar los cargos correspondientes.