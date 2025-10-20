Pasadas las 22 horas del sábado personal de la Motorizada 2 de la Policía de San Juan, con base en el barrio La Estación, realizaba tareas preventivas cuando fue interceptado por una mujer de 58 años. Ellas estaba visiblemente alterada, que pidió ayuda tras haber sido víctima de un ataque a balazos.

La mujer indicó que un hombre, al que identificó como Alexander Guajardo, había efectuado disparos contra su vivienda. Tras ello, el sujeto habría escapado a bordo de una motocicleta negra. Posteriormente, con los datos, los efectivos iniciaron un operativo de rastrillaje por la zona para dar con el sospechoso.

A los pocos minutos llegó un nuevo aviso a la radio policial, en la que alertaba de un sujeto violento que estaba causando destrozos en otra vivienda del mismo barrio. Cuando llegaron al lugar indicado, los uniformados confirmaron que se trataba del mismo individuo buscado. Guajardo, estaba rompiendo las ventanas de una casa cuando fue reducido y detenido por la policía.

El hombre fue trasladado a la base operativa mientras el caso comenzó a ser investigado por el ayudante fiscal Sebastián Miranda, de la UFI Genérica, bajo el sistema de Flagrancia. La denunciante, Dora Sandra Romero, ratificó su testimonio en sede policial.

Peritos de Criminalística se presentaron en el domicilio de la mujer y hallaron una vaina servida, confirmando el uso de un arma de fuego. Además, a Guajardo se le practicó una prueba de dermotest, que dio resultado positivo para residuos de pólvora, lo que lo vincula directamente con el ataque.

Posteriormente, por orden judicial, llevaron a cabo un allanamiento en la vivienda del detenido, aunque no se logró encontrar el arma utilizada. Es así como, Guajardo quedó a disposición de la Justicia y enfrentará cargos por abuso de arma y daños agravados.