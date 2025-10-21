Tras semanas de incertidumbre y robos que mantenían en vilo al sector comercial del microcentro de San Juan, la Policía logró dar con el presunto responsable. Se trata de Rodolfo Victorio Constanza, de 42 años, un individuo con un historial delictivo conocido por la Justicia, ya que acumulaba causas en el sistema de Flagrancia desde 2023.

La clave para identificar y apresar al ladrón estuvo en la tecnología. Las cámaras de seguridad de diversos comercios captaron a Constanza actuando con notable audacia e impunidad en el corazón de la ciudad.

La última víctima de esta racha fue un minimarket ubicado en la intersección de calles Mitre y Salta. Sin embargo, la investigación policial reveló que el radio de acción delictiva de Constanza era más amplio, incluyendo asaltos previos en una librería, una guardería, un centro de estética y una bicicletería.

Bajo la dirección del Juzgado Penal de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad, la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan llevó adelante una minuciosa pesquisa. La información recolectada condujo a la ejecución de varios allanamientos en el departamento Capital, que culminaron con la detención del sospechoso.

Durante los procedimientos, los efectivos lograron incautar elementos probatorios cruciales. Entre lo secuestrado se encontraron prendas de vestir que coincidían plenamente con las que utilizaba el ladrón en los videos de seguridad. Además, se recuperaron balizas, matafuegos, una bicicleta y un par de zapatos de trabajo, objetos que, se presume, Constanza utilizaba como herramientas de movilidad y para perpetrar los ilícitos.

Por orden del fiscal a cargo, Rodolfo Victorio Constanza quedó formalmente detenido y a disposición de la Justicia, esperando ser presentado ante el juez en las próximas horas para responder por la serie de robos.