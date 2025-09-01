Cayó uno de los miembros de “Los Pastelitos”: tenía pedido de captura

En el corazón de Villa Lerga, en Rawson, en plena vía pública, este lunes se produjo la detención de un joven de 20 años. El muchacho es conocido por ser parte de la famosa banda delictiva de la provincia: “Los Pastelitos”. La Policía informó que tenía pedido de captura y que dieron con su paradero tras una investigación dirigida por la Justicia.

Se trata de Axel Martín Guardia, de 20 años, quien contaba con pedido de detención vigente por una causa caratulada como “violación de domicilio y amenazas agravadas”. La Brigada UFI Genérica se encargó del operativo, tras realizar tareas investigativas en la zona.

Los efectivos llegaron a Villa Lerga e interceptaron a Guardia. Luego de reducirlo, sin que este pusiera oposición, el juez de Garantías ordenó la detención. En la causa intervienen el fiscal Alejandro Mattar, quien había solicitado medidas para dar con el paradero del joven.

El integrante de “Los Pastelitos” fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la justicia para ser indagado en las próximas horas, indicó la Policía.

Lo detuvieron los vecinos

Durante el pasado fin de semana un delincuente fue detenido en el departamento Capital. El malviviente quiso robar un elemento de un camión, pero fue atrapado por los mismos vecinos de la zona.

Según lo que informaron desde la Policía de San Juan, todo ocurrió en el interior del barrio Las Lilas. En ese lugar reside un hombre llamado Claudio Martín Cabrera de 34 años de edad, quien había dejado estacionado un camión en su domicilio.

Allí se presentó Mauricio Raúl Aguilera, quien se acercó al vehículo de carga y procedió a violentar el cobertor. Así fue como tuvo acceso a la batería de este rodado, la cual intentó sustraer sin darse cuenta que fue descubierto por personas que residen en dicho complejo.

Estos vecinos se abalanzaron sobre él y lo redujeron hasta que llegaron efectivos policiales al lugar. Ahora el caso quedó en manos del personal del Sistema de Flagrancia.