El hecho ocurrió en las inmediaciones de avenida Libertador y calle Salta, donde los adolescentes habían ingresado a un domicilio con el propósito de sustraer efectos del interior. La intervención de la Brigada Femenina permitió frustrar el robo y recuperar los objetos.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos interceptaron a los sospechosos en plena vía pública, mientras transportaban el termotanque y las piezas de grifería que minutos antes habían sustraído.

Ante la evidencia, ambos fueron aprehendidos y trasladados a sede policial, donde se dio intervención a la secretaria del 1° Juzgado Penal, doctora Elva Manni, quien ordenó labrar el acta de procedimiento y realizar el reconocimiento de los efectos por parte del damnificado.

Los dos menores quedaron a disposición del Primer Juzgado de Menores, que continuará con las actuaciones correspondientes.