Chimbas: dos menores fueron detenidos por robar un termotanque y grifería de una vivienda
La Brigada Femenina detuvo a dos adolescentes de 15 y 16 años que habían ingresado a una casa en avenida Libertador y calle Salta. Fueron sorprendidos por la policía mientras trasladaban los objetos robados.
El hecho ocurrió en las inmediaciones de avenida Libertador y calle Salta, donde los adolescentes habían ingresado a un domicilio con el propósito de sustraer efectos del interior. La intervención de la Brigada Femenina permitió frustrar el robo y recuperar los objetos.
Según informaron fuentes policiales, los efectivos interceptaron a los sospechosos en plena vía pública, mientras transportaban el termotanque y las piezas de grifería que minutos antes habían sustraído.
Ante la evidencia, ambos fueron aprehendidos y trasladados a sede policial, donde se dio intervención a la secretaria del 1° Juzgado Penal, doctora Elva Manni, quien ordenó labrar el acta de procedimiento y realizar el reconocimiento de los efectos por parte del damnificado.
Los dos menores quedaron a disposición del Primer Juzgado de Menores, que continuará con las actuaciones correspondientes.