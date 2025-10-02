Un accidente de tránsito en pleno centro de Rawson dejó al descubierto una situación inesperada: el conductor de una camioneta llevaba consigo una pistola 9 mm cargada y lista para disparar, pero sin contar con la autorización para portarla. Ahora, quedó vinculado a una causa de Flagrancia por portación ilegítima de arma de fuego.

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde, en la esquina de calles Elizondo y Espeleta. Allí, una Ford Ranger conducida por un hombre de apellido Páez, de 59 años, colisionó con una moto Corven 110 cc guiada por un joven de 21 años, identificado como Jofré. El motociclista sufrió un profundo corte en el tobillo derecho y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Mientras los policías de la Comunal realizaban las pericias, Páez sorprendió a los efectivos al confesar que dentro de su vehículo llevaba un arma de fuego. Al revisarla, constataron que se trataba de una pistola Bersa TPR 9 mm automática, con cargador colocado y 22 municiones. El conductor mostró su credencial como legítimo usuario, pero no contaba con el permiso de portación, requisito indispensable para llevar el arma en esas condiciones.

Ante la irregularidad, intervino la UFI de Flagrancia, que dispuso el secuestro del arma y la elaboración de las actuaciones correspondientes con perito balístico y criminalística. Por orden judicial, Páez quedó imputado en una causa caratulada como portación ilegítima de arma de fuego (transporte indebido – legítimo usuario), mientras se define su situación procesal.