Un fuerte siniestro vial alteró la tranquilidad del barrio Natania XV, en Rivadavia, durante la jornada de este domingo. El hecho ocurrió sobre calle Lavalle, a pocos metros de la plaza Integradora, y tuvo como protagonista a un vehículo Toyota que terminó con las ruedas delanteras dentro de una cuneta y con importantes daños en la parte frontal.

Según las primeras informaciones aportadas por testigos, el conductor habría perdido el control del rodado por motivos que aún no fueron establecidos. En esa maniobra, el auto se subió a la vereda y terminó impactando de lleno contra un árbol de pequeño porte, el cual fue arrancado de raíz por la violencia del golpe.

A raíz del impacto, se activaron los airbags del vehículo, lo que evitó que las consecuencias fueran más graves. Afortunadamente, no se registraron personas heridas de consideración, aunque los ocupantes fueron asistidos en el lugar por prevención.

Vecinos de la zona relataron que el estruendo se escuchó a varios metros y que el siniestro generó gran conmoción en el barrio, sobre todo por la cercanía con la plaza, un espacio habitualmente muy transitado los fines de semana. Personal policial intervino en el lugar para ordenar el tránsito y colaborar con las tareas de remoción del vehículo.