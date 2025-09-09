Pasadas las 04:00 de este martes 9 de septiembre, una motocicleta se estrelló violentamente contra un patrullero. Como resultado un joven perdió la vida por las graves lesiones que sufrió. Esta persona llevaba a una acompañante que también se vio afectada, pero por fortuna su vida no corre peligro.

Quien guiaba la moto era Diego Maximiliano Tejada Gómez de 25 años de edad, quien falleció en el hospital Rawson. Él conducía una Benelli RTK en la que también viajaba Valentina Gómez de 23 años, quien también debió ser trasladada en ambulancia hasta el mencionado nosocomio.

Si bien sobre las 06:40 se confirmó la defunción del conductor, desde el centro asistencial confirmaron a este medio que Gómez no sufrió heridas de gravedad. La muchacha únicamente sufrió una fractura de fémur.

Por este caso es importante mencionar que se encuentra detenido Claudio Chirino, el policía de 28 años que estaba conduciendo el patrullero contra el que impactó la moto. El mismo fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.