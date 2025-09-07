Choque del hockista en Marquesado: fue operado y quedó en terapia intensiva

De acuerdo a versiones difundidas por la familia, el joven hockista que fue protagonista de un siniestro en la madrugada de este domingo, fue estabilizado. Benjamín Videla fue ingresado a urgencias del Hospital Rawson con un grave cuadro y un episodio cardiaco del que se repuso.

El joven deportista de la provincia fue intervenido quirúrgicamente con éxito. La operación constó en la colocación de una prótesis de clavos. Luego de esto, fue pasado a terapia intensiva donde se encuentra internado a la espera de su evolución. Lo positivo fue, según precisaron fuentes cercanas a su familia, es que no tuvo más episodios cardiacos.

A través de redes sociales, sus familiares, compañeros y amigos organizaron una cadena de oración para pedir por la pronta recuperación del joven deportista sanjuanino. Por otro lado, UVT difundió en redes sociales un pedido de pronta recuperación y oración.

El siniestro

Un joven jugador de hockey de San Juan recibió graves heridas tras protagonizar, junto a su amigo, un brutal choque en la zona de Marquesado, en Rivadavia. Tras el siniestro, los dos muchachos fueron internados de urgencia.

De acuerdo a las primeras informaciones, Benjamín Videla, arquero de UVT, venía en un auto junto a otro joven de apellido Ontiveros. Trascendió que estos dos chicos son compañeros en el sexto año de un colegio privado de San Juan y este sábado fueron al festejo del cumpleaños de 18 de un amigo en común.

Por el momento se desconoce qué fue lo que hizo que los jóvenes terminaran impactando con su auto contra otro rodado que, de acuerdo a las primeras informaciones, sería un auto que circulaba cumpliendo un viaje de la aplicación Uber.

Lo cierto es que, a causa de este choque, los dos jóvenes sufrieron graves heridas que obligaron a su inmediata internación y a la realización de cirugías. A esto se suma que hay versiones que indican que en el auto de aplicación iba una chica como pasajera y se cree que también habría sufrido graves lesiones.

Tras el siniestro, las autoridades de la Policía y la Justicia de la provincia están investigando cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades de los conductores intervinientes.