Choque en cadena en Capital: dos colectivos y dos autos involucrados

Por la mañana de este jueves 19 de diciembre, se dio un impactante choque en cadena en el departamento Capital. En el hecho estuvieron involucrados dos colectivos y dos automóviles, los cuáles colisionaron a raíz de la maniobra irresponsable de una conductora.

El siniestro vial se dio en la intersección de Avenida Libertador General San Martín y calle Jujuy. Minutos antes de las 11:30, por allí estaban circulando unidades de las líneas 301 y 242 de la Red Tulum.

‘Venía por el lado izquierdo y la señora que venía manejando el Clio no se que quiso hacer. Se me atravesó. Clavé los frenos pero veníamos como a 30 km/h y son vehículos grandes, no había formado de frenar. La llegué a chocar a la señora y se fue contra un auto que estaba estacionado. Ella venía por Libertador por el carril derecho y quiso cruzarse sin mirar’, declaró Carlos, el chofer del 242 de la Empresa Mayo, a Diario 13.

De esta manera se vieron afectados los dos ómnibus, el Renault rojo que manejaba la mujer que provocó todo y un Stepway negro que estaba estacionado. Si bien algunos pasajeros de los colectivos terminaron golpeados, decidieron retirarse por sus propios medios sin esperar a la ambulancia.

Minutos después llegó un móvil del 107 al lugar, atendiendo a un niño que presentaba dolores en su cabeza. Afortunadamente el menor no presentaba nada grave.