Un grave accidente se registró en la localidad de Sorocayense, en el departamento Calingasta, cuando un automovilista atropelló a una mujer a pocos metros de su domicilio.

Tras el siniestro, efectivos de la Comisaría 33° trabajaron en la zona realizando las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

La mujer fue trasladada al Hospital de Barreal, donde médicos de guardia lograron estabilizarla y evaluaban su derivación al Hospital Rawson, en la capital sanjuanina, para recibir atención de mayor complejidad.