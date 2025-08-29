TERRIBLE
Choque en Sorocayense: una mujer fue atropellada a metros de su casa
La víctima fue asistida en el hospital de Barreal, donde la estabilizaron. Los médicos evaluaban su traslado al hospital Rawson para una atención de mayor complejidad.
Un grave accidente se registró en la localidad de Sorocayense, en el departamento Calingasta, cuando un automovilista atropelló a una mujer a pocos metros de su domicilio.
Tras el siniestro, efectivos de la Comisaría 33° trabajaron en la zona realizando las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.
La mujer fue trasladada al Hospital de Barreal, donde médicos de guardia lograron estabilizarla y evaluaban su derivación al Hospital Rawson, en la capital sanjuanina, para recibir atención de mayor complejidad.