Choque en una esquina céntrica: tras el impacto, una mujer sufrió una crisis de nervios

Aproximadamente a las 17:40 de este martes, en una esquina muy transitada de Capital se produjo un choque entre dos autos. El móvil de Canal 13 relató que el siniestro dejó el saldo de una mujer hospitalizada ambos vehículos seriamente dañados.

Según pudo averiguar Canal 13, el Toyota Ethios circulaba por Laprida de Oeste a Este, mientras que el Renault Twingo de Norte a Sur por Santiago del Estero. Según informaron fuentes judiciales, ninguno de los conductores cedió el paso al llegar a la intersección.

El Toyota era manejado por un hombre de aproximadamente 40 años que se encuentra en buen estado de salud. En cambio, el Twingo era conducido por una joven mujer de 25 años, que fue trasladada por personal médico de emergencia al sector de urgencia del Hospital Rawson por presentar golpes y quedar en estado de shock por el choque.

Fuentes judiciales detallaron que el impacto entre los dos autos produjo que el Twingo diera un trompo subiéndose a la vereda y quedando en sentido Norte. Es decir, a contramano. Por el lado del Toyota, quedó en medio de la calzada.

Daños de los autos

Tras el impacto, el primero quedó en medio de la calzada con su frente gravemente abollado, mientras que el otro quedó en la vereda con una gran abolladura en su costado derecho y con su rueda delantera izquierda metida en un cantero.

La Policía llegó al lugar y cortó el tránsito en Laprida, por los que, los que circularon por esa calle, se vieron obligados a tomar por Santiago del Estero. Minutos después del choque llegó la grúa policial para llevarse ambos vehículos.

