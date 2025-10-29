Choque entre un colectivo y un auto en el centro: la conductora habría pasado en rojo

Un fuerte siniestro vial ocurrió este miércoles por la mañana en pleno centro de la capital sanjuanina. Un colectivo de la empresa Albardón SRL, interno 407, que circulaba de sur a norte, chocó con un auto Renault Captur conducido por una mujer mayor de edad en la intersección de calles Laprida y Salta, a pocos metros del Centro Cívico.

Según informaron fuentes policiales al móvil de Canal 13 San Juan, la conductora del vehículo habría pasado el semáforo en rojo, lo que provocó el impacto en el costado derecho del auto, del lado del acompañante.

El choque fue de tal magnitud que el colectivo perdió el parabrisas y sufrió daños severos en su estructura frontal. En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el siniestro.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Rawson, donde permanecían en observación. Según las primeras informaciones, dos personas resultaron lesionadas y se encontraban fuera de peligro.

La investigación quedó a cargo de la Policía de San Juan, que busca establecer las causas exactas del accidente ocurrido en una zona de intenso tránsito de la capital.