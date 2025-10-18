El asesinato de un joven hombre en el interior de Villa San Patricio provocó conmoción en toda la provincia. El periodista Pablo Godoy y la cámara de Rody Soler de Canal 13 llegaron al lugar y entrevistaron a Cintia Álamo, Subjefa de la Policía y el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, quienes contaron que investigan si el crimen se produjo a raíz de un ajuste de cuentas y que inicialmente la investigación es “homicidio doloso por arma de fuego”.

A pesar de que estas autoridades no quisieron revelar la identidad del joven asesinado, explicando que la familia estaba empezando a enterarse y que brindar ese dato en ese momento entorpecería la investigación, trascendió que la víctima es Matías Días de 26 años, quien residía en Villa San Francisco, también en Chimbas.

El crimen

Pasadas las 20:30 de este viernes asesinaron a balazos a un hombre en Chimbas. De acuerdo a las primeras informaciones, este crimen ocurrió en el interior de la Villa San Patricio, que se ubica cerca de Benavidez y Maradona.

Según indicaron testigos a las fuentes judiciales, el atacante habría llegado en moto para interceptar a su víctima, un joven que estaba circulando por la zona de calle Formosa, entre América y Colón.

De acuerdo a las primeras versiones, los dos hombres comenzaron a discutir, hasta que el motociclista sacó un arma de entre sus ropas y comenzó a disparar. Fueron al menos dos disparos, uno de los tiros impactó de lleno contra la pierna de la víctima y el otro ingreso en una zona vital y el joven terminó falleciendo.

El motociclista que mató a este hombre huyó de inmediato, por lo que las autoridades ya comenzaron un operativo cerrojo para lograr detenerlo.