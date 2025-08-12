Este martes, la Policía informó que desbarató una banda narco en un barrio de Chimbas. En un allanamiento secuestraron dos celulares, $21.000 y más de 100 envoltorios de cocaína. Según la fuente oficial, fueron un total de 34 gramos de este estupefaciente los incautados en este operativo.

El allanamiento se produjo en el interior de una vivienda del barrio Cipolletti, en Chimbas. Personal del Departamento de Drogas Ilegales procedió a detener a tres personas por la posesión de la droga antes detallada, dinero y los teléfonos.

La Policía informó que los detenidos son tres hombres que quedaron detenidos en la Unidad Fiscal Federal de San Juan.

Desbarataron un kiosco de droga

Tras informar de la detención de una mujer y el secuestro de una importante cantidad de droga y dinero en una casa en Chimbas, la Policía Federal Argentina (PFA), dio a conocer videos y fotos del operativo. El allanamiento se llevó a cabo el viernes 1 de agosto en una vivienda donde funcionaba un ‘kiosco’ de venta de cocaína y marihuana, atendido por la ahora detenida de 47 años.

Los videos

El caso

En un operativo enmarcado en la lucha contra el narcotráfico a nivel nacional, la PFA detuvo a una mujer en Chimbas, acusada de vender estupefacientes al menudeo.

La investigación, que comenzó a finales de abril, fue llevada a cabo por agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Juan. Tras una discreta tarea de inteligencia, los efectivos lograron determinar que una mujer comercializaba drogas desde un domicilio ubicado en la esquina de Rivadavia y 9 de Julio.

Con las pruebas reunidas, la Unidad Fiscal Federal de San Juan, bajo la dirección del fiscal Francisco Maldonado, solicitó una orden de allanamiento. El Juzgado Federal de Garantías, a cargo del doctor Leopoldo Rago Gallo, autorizó el procedimiento.

Durante el allanamiento, que se realizó el viernes 1 de agosto, la PFA, junto a personal de la División Apoyo Operativo Táctico Cuyo, arrestó a la mujer de 47 años, señalada como la responsable de las actividades ilícitas. En el lugar, se incautó cerca de medio kilo de cocaína de máxima pureza, ya fraccionada y lista para la venta, varias dosis de marihuana, 192 mil pesos en efectivo y cuatro teléfonos celulares, entre otros elementos de interés para la causa.

La detenida y los materiales secuestrados quedaron a disposición del magistrado interviniente por infracción a la Ley Nacional de Drogas.