Cogollos de marihuana y una pistola: el fruto de un allanamiento en Rawson

En la siesta de este jueves la Policía de San Juan informó que realizó un allanamiento en una vivienda de Rawson, donde encontraron una pistola y marihuana. El operativo se realizó en un domicilio ubicado en Mendoza 103 Sur.

El allanamiento se realizó en el marco de una investigación a cargo de la UFI Estafas y Delitos Informáticos. Según lo detallado por la Policía, durante la requisa secuestraron un arma de fuego tipo pistola marca Dreyse calibre 32, con su cargador y 8 cartuchos.

El dueño de casa, de apellido García de 35 años, no pudo acreditar la propiedad ni tenencia del arma, y solo se limitó a aducir que la tenían por protección. Los efectivos que actuaron en el operativo labraron un legajo por tenencia de arma de fuego sin autorización legal y procedieron a la aprehensión del imputado.

Por otro lado, la Policía secuestró cogollos de marihuana, que luego de las pruebas de campo resultaron ser 775 gramos de sustancia de estupefaciente, Personal de Drogas Ilegales intervino en el procedimiento y dio intervención a la Justicia Federal.

Droga y arma en un restobar

Un allanamiento en el restobar “La Francesca”, ubicado en Rawson, San Juan, se inició este viernes tras una denuncia de engaño laboral presentada por una exempleada embarazada. Lo que comenzó como un reclamo por irregularidades en su contrato terminó con el hallazgo sorpresa de droga y un arma de fuego, lo que complicó aún más la situación del propietario.

La causa se originó el 29 de agosto de 2025 cuando V.C.J., que había trabajado allí desde marzo, manifestó que tras enterarse de su embarazo —a las siete semanas— su jefe, Rodrigo García Manzano, le pidió que firmara varios recibos, entre ellos uno que indicaba “Liquidación Final”. Interesada por ese documento, ella preguntó su significado vía WhatsApp, y le respondieron que se trataba de una liquidación “por rendimiento”. Poco después, García le solicitó que renunciara y presentara un telegrama, formalidades que generaron sospechas.

Ante esa situación, V.C.J. envió una carta documento exigiendo la regularización de su situación laboral y notificando su embarazo. García, por su parte, ratificó lo que él consideraba un despido legítimo, argumentando que la empleada había firmado los recibos sin hacer reservas y aceptado el pago correspondiente, cerrando con lo que denominó “liquidación final”. Esto motivó que la justicia autorizara el allanamiento del restobar para obtener documentación laboral relevante.

Durante la requisa, los agentes policiales incautaron una pistola marca Dreysi con ocho cartuchos cargados, y también se hallaron 755 gramos de marihuana dentro del establecimiento. El dueño, García Manzano, fue detenido y trasladado a la comisaría 24ª. Las autoridades determinaron que se abrirían causas separadas: una por la tenencia del arma ante la Justicia de Flagrancia, y otra por el hallazgo de droga ante el Juzgado Federal.

El caso puso en evidencia múltiples problemáticas que involucran derechos laborales, salud reproductiva, fortalecimiento de legislación y controles sobre locales gastronómicos. Mientras tanto, la denuncia por engaño laboral y los cargos asociados al arma y la droga continuarán su curso en manos de la Justicia, con la expectativa de que se clarifiquen responsabilidades y posibles sanciones.