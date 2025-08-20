Como en los videojuegos: golpeó a dos sujetos con un palo de hierro y fue detenido
El hecho ocurrió en el asentamiento Río San Juan. El agresor fue detenido por personal policial tras provocar lesiones visibles a las víctimas, que debieron ser hospitalizadas.
Un violento episodio de agresión tuvo lugar en las últimas horas en el asentamiento Río San Juan, en el departamento de Santa Lucía, donde un hombre atacó a dos jóvenes con un fierro metálico, además de golpes de puño y patadas. El agresor fue aprehendido por personal de la Comisaría 5ª e identificado como Molina Braian Alexander.
Según el parte policial, las víctimas —ambas mayores de edad— presentaban lesiones visibles con sangrado e hinchazón en la cabeza y manos, producto de la brutal golpiza. En el lugar del hecho, los efectivos hallaron un fierro metálico de aproximadamente 35 centímetros, junto a un charco de sangre, lo que evidenciaba la violencia del ataque.
Los heridos fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en ambulancia al Hospital Guillermo Rawson para su atención médica.
La causa fue caratulada como Lesiones Leves y Amenazas, y quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que determinará los pasos a seguir en el proceso judicial.