Un violento episodio de agresión tuvo lugar en las últimas horas en el asentamiento Río San Juan, en el departamento de Santa Lucía, donde un hombre atacó a dos jóvenes con un fierro metálico, además de golpes de puño y patadas. El agresor fue aprehendido por personal de la Comisaría 5ª e identificado como Molina Braian Alexander.

Según el parte policial, las víctimas —ambas mayores de edad— presentaban lesiones visibles con sangrado e hinchazón en la cabeza y manos, producto de la brutal golpiza. En el lugar del hecho, los efectivos hallaron un fierro metálico de aproximadamente 35 centímetros, junto a un charco de sangre, lo que evidenciaba la violencia del ataque.

Los heridos fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en ambulancia al Hospital Guillermo Rawson para su atención médica.

La causa fue caratulada como Lesiones Leves y Amenazas, y quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que determinará los pasos a seguir en el proceso judicial.