El cuerpo de Elio Matías Gómez, un joven de 29 años que cayó al canal Céspedes en la madrugada del jueves, fue encontrado este viernes en la zona de 3 Esquinas, departamento de Sarmiento, después de más de un día de búsqueda. El hallazgo se produjo en la intersección de las calles Bufano y Aranda, donde trabajan policías y personal de criminalística para verificar la identidad y las circunstancias del hecho.

Polo Quiroga periodista de Sarmiento explicó: “La zona donde lo encontraron es 3 Esquinas, justamente en la calle Bufano y la calle Aranda. A unos 150 metros encontraron el cuerpo de una persona".

El canal Magdalena, donde apareció el joven, tiene un caudal importante y se utiliza para el riego de chacras y fincas de la zona: “No está tan lleno como en otras ocasiones, pero es un canal bastante grande y generalmente lleva hasta la mitad del caudal”, detalló el periodista.

Sobre el operativo, Quiroga señaló que el lugar estaba cubierto por policía y criminalística: “Los oficiales están verificando la situación. Por el momento, es la única persona que se estaba buscando en este lugar”.

Aunque se espera la confirmación oficial, todo indica que se trata de Elio Matías Gómez, el joven que cayó al canal Céspedes en la madrugada del jueves.