Un violento accidente ocurrido este martes en Rawson dejó como saldo a cuatro personas heridas, entre ellas una beba de siete meses. El choque se produjo en la intersección de Salvador María del Carril y Chacabuco, donde un Renault Symbol colisionó contra una camioneta Toyota Hilux, provocando que toda una familia resultara lesionada y debiera ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson.

El parte médico oficial confirmó que la pequeña de siete meses sufrió un traumatismo encéfalo craneal, una herida cortante en la cabeza y múltiples politraumatismos. Su estado genera especial preocupación debido a la corta edad y la fragilidad propia de los bebés, por lo que permanece bajo estricto control médico y en observación constante para evaluar posibles complicaciones neurológicas.

Además de la beba, el conductor del Renault Symbol fue diagnosticado con traumatismo cerrado de tórax, neumotórax y politraumatismos, mientras que Jesica Débora Jácamo, de 33 años, presentó un traumatismo encéfalo craneal, una herida cortante en la cara, traumatismo facial y politraumatismos. Un niño de 10 años también resultó herido con traumatismo en la pierna derecha y diversas lesiones en su cuerpo.

Todos los integrantes de la familia permanecen internados en el Hospital Rawson, donde un equipo de profesionales monitorea su evolución. La situación de la beba sigue siendo la más delicada y concentra la atención de los médicos, quienes buscan estabilizar su cuadro y evitar secuelas a futuro.