El Ministerio Público Fiscal brindó nuevos detalles sobre el crimen que conmocionó al barrio Echeverría, en Chimbas, donde una joven de 22 años, identificada como Camila Nicole Bajinai, murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una gresca vecinal.

Según el informe oficial, el hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada de este sábado. La pelea, que habría comenzado en calle Catamarca y Benavídez, terminó en la Manzana A del barrio Echeverría, frente a la Casa 7, donde Bajinai fue alcanzada por un proyectil de arma de fuego.

La joven fue asistida por personal médico y trasladada en ambulancia al Hospital Rawson, pero los médicos confirmaron que ingresó sin vida.

El presunto autor fue identificado como Juan Alfredo Carrizo, conocido como “Chato”, de 32 años, quien fue aprehendido en el techo de una vivienda cercana mientras intentaba ocultarse. Testigos lo señalaron como la persona que habría efectuado el disparo a corta distancia contra la víctima, con quien no tenía vínculo previo.

Durante el operativo, la Policía encontró un revólver calibre .38 con cuatro cartuchos y una vaina servida, además de una gorra celeste y prendas de vestir pertenecientes al detenido. La vivienda donde ocurrió el hecho fue vandalizada por vecinos en medio de los disturbios posteriores.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Comisaría Segunda, la Brigada de Delitos Especiales, Infantería y GERAS, bajo la coordinación del fiscal Francisco Micheltorena y su equipo de la UFI Delitos Especiales.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia. La causa fue caratulada como homicidio doloso con arma de fuego.