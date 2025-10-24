Este jueves en horas de la mañana se conoció la noticia sobre el fallecimiento de una joven de 17 años de la localidad de Los Berros, en Sarmiento. En un principio, se creía que la joven había fallecido a causa de una peritonitis, pero la autopsia reveló otra causa: una hemorragia digestiva. Esto lo confirmó la ayudante fiscal Agostina Pérez. Asimismo, contó detalles de cómo fueron los momentos previos al deceso de la chica.

Pérez expresó que la joven en un primer momento fue llevada al hospital porque se sentía mal, fue atendida por el médico de guardia y al cabo de unas horas le dieron el alta. “En horas de la tarde, se vuelve a descompensar y ya ingresa desvanecida al hospital de Los Berros. Su estado era más grave”.

“Mientras la estaban atendiendo, sufre un paro cardiorrespiratorio, por lo que el médico comienza con maniobras de RCP por 40 minutos y lograron reanimarla. La trasladaron hasta el Hospital Rawson y en el camino iba con vida, pero ingresó al Hospital Rawson, tuvo otro paro cardiorrespiratorio y murió”, expresó la ayudante fiscal.

Por último, Pérez mencionó que la familia dijo que la joven se encontraba en buen estado y atribuyeron a que, “la noche anterior había comido algo muy pesado, una hamburguesa, pero previo a ello, la familia venía muy bien. Es lo único a lo que hicieron referencia”, finalizó.